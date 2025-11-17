Yonghong Li'nin AC Milan’daki dönemi, başından beri büyük soru işaretleriyle doluydu. One Football'da yer alan habere göre; Nisan 2017’de Berlusconi’den kulübü 500 milyon eurodan fazla bir bedelle satın alırken, bu finansmanın önemli bir kısmını ABD merkezli Elliott Management’tan aldığı 303 milyon euroluk yüksek faizli krediyle sağlamıştı.

Ancak Li, bu kredinin geri ödemelerini sürdüremeyince, Elliott fonu Temmuz 2018'de AC Milan’ın mülkiyetini devraldı. Bu sürecin ardından birçok sorunun cevapsız kaldığı belirtilmişti.

RESMEN İFLAS ETTİ

İflas kararına yol açan borç ise 280 milyon dolar, yani yaklaşık 250 milyon euro tutarında. Hong Kong’daki mahkeme, Rossoneri Advance Co. Limited adlı şirketin iflas ettiğini bildirdi. Bu şirket, AC Milan’ın 2017'deki satın alımında bono temini için kullanılmıştı.

İflas davasının bir sonraki duruşması Ocak 2026’da yapılacak.