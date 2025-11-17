Meclis’teki bütçe görüşmelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Yok yoksulluk, yok bilmem ne...” sözleri damga vurdu. Muhalefet milletvekilleri maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerin çocuk sahibi olmaktan çekindiğini, dünyaya getirilenlerin de okula aç gittiğini anlattı.

RAHATSIZ OLDU

Sorumluluklarından biri de yoksullukla mücadele etmesi gereken Bakan Aktaş, vekillerin ifadelerinden rahatsız oldu. Eleştirilere kulak tıkayan Göktaş, “Mevzu sadece ekonomik değil. Ama siz olayı yok yoksulluk, yok bilmem ne... Bu pencereden bakarsak bu işlerde ilerleyemeyiz” dedi.

ÇOCUK BEZİNİ BIRAKTI

Göktaş, “Doğurganlık ülkemizin beka meselesi. Günümüzde hanelerimizin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Bu sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor” dedi.

CHP’li Serkan Sarı, “Asıl mesele maddi imkansızlıklar, millet çocuğuna bakamıyor. Aileleri getirdiğiniz duruma bakın. Nüfusu artan bir ülkedeki artışı durduran sizsiniz. Genç Türkiye’yi yaşlanan bir ülkeye çevirdiniz” dedi.

CHP’li Veli Ağbaba da, “Siz neslimizi yok ediyorsunuz. CHP’yi yok etmeye ayıracağınız zamanı bu işe ayırın. Millet çocuk bezini bıraktı, önlüğe döndü, önlüğe!” dedi.

TİP’li Sera Kadıgil de, “Bu ülkede gelecek göremiyorlar, onun için çocuk yapmıyor olabilirler mi?” diye sordu.