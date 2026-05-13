Kars Belediyesi’ne ait tarihi Aynalı Köşk’ün icra yoluyla değerinin altında satıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması sonrası adliye koridorunda tansiyon yükseldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile sanık Orhan Arslan arasında sert tartışma yaşandı.

CHP’li Alp, 2018 yılında belediyeye ait Aynalı Köşk’ün bir temizlik firmasına olan borç nedeniyle yaklaşık 1 milyon 832 bin lira bedelle satılmasında kamu zararı oluştuğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi üzerine konu Danıştay’a taşınmış, Danıştay 1’inci Dairesi itirazı haklı bularak soruşturmanın önünü açmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açıldı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile tutuksuz sanık Orhan Arslan katıldı. Eski Belediye Başkanı Karaçanta ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz alan Alp, olayın yalnızca görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, fiillerin “nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturduğunu ileri sürdü. Alp ayrıca, Aynalı Köşk’ü usulsüz yollarla edindiğini iddia ettiği kişilerin de yargılanmasını talep etti.

ADLİYE KORİDORUNDA SERT TARTIŞMA

Mahkeme heyeti, dönemin belediye avukatı S.D.’nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme salonundan çıkan CHP Milletvekili Alp ile sanık Orhan Arslan arasından tartışma yaşandı. Tartışmada Alp, "Hırsızların baskın çıkacağı yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil bura. Defol. Kim oluyorsun sen? Sen kimsin? Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin bir de?" diye tepki gösterdi. Arslan ise avukatının aracılığıyla uzaklaştırıldı.