Başakşehir FK forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Genç oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.

YENİ TAHLİYE OLAN METEHAN DA KATILDI

Çiftin nikah töreni spor ve magazin dünyasından birçok ismi bir araya getirirken, törende dikkat çeken detaylar da gündeme geldi. Göksel Gümüşdağ, genç futbolcunun nikah şahidi olarak bu mutlu gününde yanında yer aldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen Metehan Baltacı’nın da düğüne katılması sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Baltacı’nın, Kazımcan Karataş ile birlikte törene katıldığı öğrenildi.



Fotoğraf ''Her zaman her yerde'' notu düşülerek paylaşıldı.

KASIM AYINDA GELEN EVLİLİK TEKLİFİ

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin ilişkisi, Kasım 2025’te gelen romantik evlilik teklifiyle yeni bir boyuta taşınmıştı. Bertuğ Yıldırım’ın teknede yaptığı sürpriz teklif, o dönemde de büyük ilgi görmüştü.

Genç çiftin düğününden karelerin önümüzdeki günlerde sosyal medyada daha geniş yankı uyandırması bekleniyor.