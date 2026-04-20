Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurmuştu. Ada ekibi yeni hocasını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, RB Leipzig’in eski menajeri Marco Rose ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Rose ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve önümüzde sezon görevine başlayacağı kaydedildi. Bournemouth, sezonun geri kalanında Andoni Iraola'nın görevine devam edeceğini açıklamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.