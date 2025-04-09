27 Temmuz'da ödenen 559 milyon TL'lik ikramiyenin ardından 8 aydır devreden Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi, bugün sahibini buldu.



9 Nisan tarihli çekilişte 12-14-15-66-76-77 numaraları seçilirken, büyük ikramiyenin tek bir bilete isabet ettiği paylaşıldı.

MİLLİ PİYANGO TARİHİNİN EN YÜKSEK ÖDEMESİ OLACAK



Söz konusu ikramiyenin fiziki bir bilete mi yoksa online bir bilete mi isabet ettiği henüz bilinmezken, 756 milyon 28 bin 278 liralık ikramiye Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şans oyunlarında tek bir kişiye dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.



TALİHLİYE 604 MİLYON TL ÖDENECEK



Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile şans oyunlarındaki veraset ve intikal vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti. Bu nedenle büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 756 milyon liranın yaklaşık 152 milyon lirasını vergi kesintisinde kaybedecek.



Vergiler düşüldükten sonra şanslı talihliye 604 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirilecek.







