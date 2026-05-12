TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı ve Teknik Direktör Vincenzo Montella hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcının oyuncular üzerindeki pozitif etkisine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, 51 yaşındaki teknik direktörün Türk vatandaşlığı hakkındaki süreçle ilgili müjdeyi verdi.

"İNŞALLAH YETİŞİR"

Hacıosmanoğlu, Montella'nın Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili süreci başlatan diyaloğu ve sürece ilişkin mevcut durumu şöyle anlattı:

"Bosna-İtalya penaltılarını dinliyorduk. İtalya elenince 'Hocam üzülme, Amerika'ya bir İtalyan yeter' dedim. O da 'Başkanım yanlış konuşuyorsunuz, ben Türküm' dedi. Vatandaşlıkla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na yetişir. Trabzon'dan Of nüfusuna kayıtlı olmasını isterim tabii ki. O da Napolili. Napoli'de insanlar Karadenizli gibi."

GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Öte yandan Hacıosmanoğlu, İtalyan hocaya Uluslar A Ligi'ndeki Macaristan maçları öncesinde gelen teklifi de aktardı. Ülkesinin dev ekiplerinden Roma'dan teklif aldığını kendisine ilettiğini belirten Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Bana geldi, 'Roma'dan teklif var. Bu fırsatı değerlendirmek isterim. Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. Ben de 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim."