Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun milli futbolculara Bodrum’da villa hediye sözünün yankıları sürüyor. Dörttepe Mahallesi’nde bulunan ve “flamingo cenneti” olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı kıyısına inşa edilmesi planlanan 4 bin villa projesi, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını ayağa kaldırdı.

YARGI DURDURDU

Projenin yapılmak istendiği 562 hektar büyüklüğündeki alan hem uluslararası mevzuat hem de ulusal yasalarla koruma altında. Alan, 26 Haziran 2021 tarihli ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmişti. Ağaoğlu’nun Akdeniz İnşaat bünyesinde planladığı “Turizm Kenti Projesi”ne karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ve MUÇEP tarafından açılan davalarda yargı bir kez daha çevreden yana tavır aldı.

TELAFİSİ İMKANSIZ

Muğla İdare Mahkemesi, 2023 ve 2025 yıllarında verdiği kararlarla projenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararlarını iptal etti. Mahkeme gerekçelerinde projenin, “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı’nın tampon bölgesinde yer aldığına dikkat çekildi.

İnşaat planı kapsamında 160 konut, 154 müstakil villa, 165 odalı otel ve iki adet golf sahası yapılması öngörülüyordu. Ancak yargı, bölgenin ekosistemine verilecek zararların telafisinin mümkün olmayacağını vurgulayarak planlanan projeye geçit vermedi.

‘DOĞAL AKIŞA ENGEL’

Proje dosyasındaki teknik detaylar, bölgedeki doğal yaşamın nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. İncelemelerde, alan içerisindeki Sarımehmet Deresi’nin önüne betonarme setler yapıldığı ve bu durumun derenin doğal akışını bozduğu tespit edildi. Ayrıca, dere yatağı boyunca inşa edilen 8 göletin, sulak alana ulaşması gereken tatlı suyu tutarak lagünün tuz dengesini bozduğu belirtiliyor.

‘Biz yine müdahale ederiz’

Muğla Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Defne Benol Erdoğan, alanın korunabilmesi için yıllardır mücadele edenler arasında. Erdoğan, milli duygular üzerinden algı operasyonu yapıldığını belirterek, bölgenin imara açılmak istendiğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasaya ve hukuka takılan projenin önünü açmaya çalışıyorlar, üç kez keşif yapıldı. Üç kez mahkeme ret kararı Verdi. Eğer bunlara rağmen devam etme niyetleri varsa biz yine mücadele ederiz, yine müdahale ederiz.”

‘Bu bir algı operasyonu’

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan da canlı yaşamında meydana gelecek tahribata dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Halen en az sekiz bin flamingonun bulunduğu Tuzla Sulak Alanı’nı cehenneme çevirtmeyeceğiz. Hacıosmanoğlu Milli Takım üzerinden algı operasyonu yapıp, burada 4 bin villalık şehir kuracak. Ruhsatları iptal edilen alana milli duyguları dahil edip bir tek çivi dahi çakılmaması için her türlü eylem ve hukuki süreci işleteceğiz. Cenneti cehenneme çevirecek projelerle söz vermesinler.”

Futbolculara villa hediyesinin perde arkası

Bodrumulular, yaklaşık 20 yıldır bölgede yapılaşmaya karşı mücadele veriyor.

Vita Park Golf Projesi defalarca mahkeme tarafından iptal edildi ve halen davalık.

Bir kısmı biten proje sürekli el değiştirdi. Ali Ağaoğlu 4 bin villa yapmak için girişimlerde bulundu ama başaramadı.

Ağaoğlu da projeyi şu an sahibi olan İbrahim Hacıosmanoğlu’na devretti.

Hacıosmanoğlu Futbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra, Bodrum’da 4 bin villa yapacağını ve Dünya

Kupası’na katılma hakkı kazanılırsa futbolculara birer tane hediye edeceğini açıkladı.

O günlerde dikkat çekmeyen bu açıklama Kosova galibiyeti sonrası tekrarlanınca gündem oldu.

Hacıosmanoğlu, imar kilidini açmak için milli maç zaferini anahtar gibi mi kullanıyor?