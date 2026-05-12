Vietnam’ın lojistik merkezi Hai Phong, ulaşım tarihinde bir rekora imza attı. Cam Nehri üzerinde inşa edilen ve Vu Yen Adası’ndaki Vinhomes Royal Adası’nı doğrudan şehir merkezine bağlayan Kraliyet Köprüsü, 15 Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe açıldı. Proje, sadece 22 ayda tamamlanarak bölgenin en hızlı inşa edilen köprüsü unvanını kazandı.

2,3 trilyonluk dev yatırım

Eylül 2023’te temelleri atılan proje, 2,2 kilometre uzunluğu ve 21 metre genişliğindeki 4 şeritli ana güvertesiyle modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor.

Yaklaşık 90 milyon dolara mal olan köprü, şehir merkezi ile gelişmekte olan ada bölgesi arasındaki ulaşım süresini sadece 5 dakikaya indirdi.

Tasarımda "Dünya Giriş Kapısı" teması işlendi

Köprü, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bir mimari sembol olarak tasarlandı. "Dünya Giriş Kapısı" fikrinden ilham alan yapı, nehre doğru eğimli iki dev kulesiyle "yükselen kanatları" simgeliyor.

Kule Yüksekliği: 89 metre

Ana Çelik Kiriş: 200 metre

Seyir Açıklığı: 110 x 25 metre (Nehir trafiğini aksatmayacak şekilde tasarlandı)

Eski çekirdek ile yeni vizyon buluştu

Köprünün bir ucunda Hai Phong’un tarihi liman kültürü ve ticari geçmişi yer alırken, diğer ucunda modern bir kentsel dönüşüm projesi olan Vinhomes Royal Adası bulunuyor. Bu bağlantı, adayı şehrin günlük yaşamına entegre ederek bölgedeki iş hacmini ve gayrimenkul değerini artırmayı hedefliyor.

Projenin hızı takdir toplasa da çevresel etkiler uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Vietnam’ın 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, köprünün etkisi çift yönlü tartışılıyor:

Olumlu Senaryo: Daha kısa yollar, trafikte geçen süreyi ve dur-kalk emisyonlarını azaltabilir. Elektrikli ulaşım ve toplu taşıma entegrasyonuyla çevreci bir koridor oluşturulabilir.

Risk Faktörü: Ulaşımın kolaylaşması, özel araç kullanımını artırarak karbon ayak izini büyütebilir.

Projenin arkasındaki güç olan Vingroup, bu köprüyü stratejik bir dönüm noktası olarak görüyor. Şirket, 2025 yılı itibarıyla lojistik, yenilenebilir enerji ve batarya depolama sistemlerini temel faaliyet alanlarına eklediğini duyurmuştu. Kraliyet Köprüsü, özel sektörün hızlı altyapı kurma yeteneği ile sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki dengeyi test eden bir "erken sınav" niteliği taşıyor.