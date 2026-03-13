Roman Abramovich, eski sahibi olduğu Chelsea FC’nin satışı sonrası İngiltere hükümetine karşı dava açmaya hazırlanıyor. Rus iş insanı, kulübün satışından elde edilen milyarlarca euroluk gelirin kendisine ait olduğunu savunarak hukuki yollara başvurmayı planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Abramovich, satış sonrası ortaya çıkan mali anlaşmazlığın çözülmemesi üzerine haklarını korumak için dava seçeneğini masaya yatırdı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Batılı ülkeler Rus oligarklara yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar kapsamında İngiltere hükümeti Abramovich’in ülkedeki varlıklarını dondurdu.

Varlıklarının dondurulması sonrası Abramovich, 2003 yılından beri sahibi olduğu Chelsea’yi satmak zorunda kaldı. Londra kulübü, Amerikalı iş insanı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından devralındı.

ABRAMOVİCH İTİRAZ ETTİ

59 yaşındaki Abramovich, Chelsea’nin satışından elde edilen yaklaşık 2,9 milyar euronun hala İngiltere’de bir banka hesabında dondurulmuş halde tutulduğunu belirtiyor. Rus iş insanı, söz konusu gelirin kendisine ait olduğunu ve bu paraya erişim hakkı bulunduğunu savunuyor.

Abramovich ise, satış gelirinin en azından bir kısmına erişebileceği daha esnek bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

PARA UKRAYNA'YA BAĞIŞLANABİLİR

Birleşik Krallık hükümeti ise farklı bir görüşte. Londra yönetimi, Chelsea satışından elde edilen fonların Ukrayna’ya insani yardım amacıyla kullanılması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle paranın Abramovich’e aktarılmasına sıcak bakılmıyor. Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığı, Chelsea’nin satışından sonra ortaya çıkan en büyük mali anlaşmazlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmazlığın çözülememesi halinde Abramovich’in İngiltere hükümetine karşı resmi dava açması bekleniyor. Böyle bir süreç, hem yaptırımların uygulanma biçimi hem de uluslararası spor kulübü satışlarının hukuki boyutu açısından dikkatle izlenecek.