2023 yılında satışa sunulan Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası TOGG, 2024 yılını 13,75 milyar TL, geçtiğimiz yılı ise 14,61 milyar TL zararla tamamlamıştı.

Otomotiv sektörü yazarları, yeni kurulan otomotiv markalarının ilk yıllarında açıklanan zararları normal karşılarken, şirketin yurt içinde sergilediği başarılı performansı yurt dışına taşıyamadığı sürece dünyanın önde gelen markaları arasına giremeyeceği uyarısında bulundu.

Halihazırda T10X (SUV) ve T10F (sedan) modelleri satışa sunulan TOGG'un ortalama maliyetinin 2 milyon TL'yi aşması üzerine milyonlarca vatandaştan daha ekonomik bir otomobil talebi gelmiş, şirket bu talep kapsamında yeni modellerin 2027 yılında satışa sunulacağını duyurmuştu.

ÇİNLİ ŞİRKETLE ORTAKLIK GELDİ

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Marka, CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere işbirliği yaptı. Bu doğrultuda TOGG, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek.

Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında TOGG belirleyici rol üstlenecek. İşbirliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile TOGG'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek.

Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Üretilecek ekonomik modellerin ilk aşamada Türkiye pazarına sunulması, devam eden süreçte yurt dışında satılması hedefleniyor.