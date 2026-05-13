Dünyaca ünlü yatırım devi Fortress Investment Group'un eş CEO'su, Majestic Wine ve Curzon sinemalarının sahibi 51 yaşındaki Joshua Pack, Londra’daki malikanesinde ölü bulundu. Bir uçak bileti tartışmasıyla başlayan olay, milyarderin kilitli bir odada cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu. Londra mahkemelerine taşınan davada, ölümün arkasındaki sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

28 yıldır evli olan Joshua ve Jacqueline Pack çifti, şirketin Avrupa operasyonlarını yönetmek üzere ABD'den Londra'ya taşınma aşamasındaydı. Mahkemede ifade veren eşi Jacqueline, olay gecesini şu sözlerle anlattı:

Taşınma süreci ve yoğun iş temposu nedeniyle Pack’in aşırı stres altında olduğu belirtildi. Teksas’a dönüş uçak biletlerindeki bir rezervasyon sorunu, çift arasında şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Pack’in kendi telefonunu fırlattığı, ardından bir bıçak alarak eşine "Bunu bana sapla!" dediği iddia edildi.

Tartışmanın ardından eşi Jacqueline sakinleşmek için başka bir odaya geçti. Ertesi gün Pack’in telefonlara cevap vermemesi üzerine ev çalışanları, içeriden kilitli olan üst kattaki yatak odasına bitişik banyodan girmeyi başardı. Milyarder iş adamı saat 15:00 sularında ölü bulundu.

Olayı inceleyen adli tabip Fiona Wilcox, dünya basınında yankı bulan çarpıcı bir karara imza attı. Ölümü "intihar" yerine "tehlikeli bir eylem sonucu kazara ölüm" olarak kayıtlara geçirdi.