Belce Örü ERÇİN

Türkiye’de ücretli kesimin yüksek enflasyon karşısında ücretleri hızla eriyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminine göre şekillenen maaş zamları milyonları sefalete sürüklüyor. TCMB enflasyon tahmin ve hedeflerinde sürekli revizyona gidiyor.

Dün TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD-İsrail’in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporu sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan, 2026 ara hedefinin yüzde 16’dan yüzde 24’e çıktığını belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 26 olduğunu belirtti. Bir önceki tahmin yüzde 18 seviyesindeydi. Karahan, enflasyon beklentilerinin bozulduğunu da açıkça ifade etti.

SUÇLU VATANDAŞ DEĞİL

Yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayan ekonomi yönetiminin, enflasyonun kahrını çeken Türkiye’deki vatandaşa aynı bakış açısında olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ata Özkaya şöyle konuştu: “Tahminler vatandaşın beklentilerine göre ayarlanmıyor ve yıl sonunda tutmuyorsa o halde yüksek zam kaçınılmaz oluyor. Ücretlinin yılbaşından bu yana olan kaybı da acilen telafi edilmeli.”

Doç. Dr. Cüneyt Dirican, “Türkiye’de satıcı enflasyonu açık ara önde dolayısıyla dikkate alınması gereken tüketici davranışları değil fiyatlama davranışları. Cezalandırılan tüketiciye enflasyon hedefindeki sapma kadar zam yapılmalı” dedi.

İris Cibre ise ücretli kesimin ezildiğini şu cümlelerle ifade etti: “Ücretlere bu yıl yüzde 27 zam yapılmıştı, enflasyon yüzde 31 idi. Şimdi, beklenti yüzde 26 ve tutmayacağını hepimiz biliyoruz. Sunum boyunca, talebin daraldığı vurgulandı. Dezenflasyonda bekledikleri başarının temel taşı vatandaş sanılıyor hâlâ. Vatandaşa bu kadar yüklenilir mi!”

TCMB, bu yıl için ortalama petrol fiyatı varsayımını 60.9 dolardan 89.4 dolara yükseltti. Başkan Fatih Karahan, petrolde 10 dolar fiyat artışının cari dengede 3-4 milyar dolarlık yük olacağını öngördüklerini ifade etti. TCMB gıda enflasyonu öngörüsünü de yüzde 19’dan yüzde 26.3’e çıkarttı. Karahan şöyle konuştu: “Orta Doğu’da başlayan gerilim, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur. Özellikle doğalgazda ve gıda fiyatlarında artış belirgin oldu. İlk 4 ayda sebze-meyvede yüzde 57 artış yaşandı.” Karahan ayrıca TL’de reel değerleme ve kurdaki gelişmelerle ilgili olarak da ihracatta ana belirleyicinin reel kur değil, talep olduğunu belirtti.