İŞKUR’un son verilerine göre, Türkiye'de en çok işe yerleştirilen meslek grupları açıklandı ve zirvenin sahibi şaşırtmadı. 2025 yılında işe giren her 100 kişiden yaklaşık 5’i özel güvenlik üniformasını giydi. Toplamda 76 binden fazla kişi bu sektörde yeni bir hayata başladı.

ZİRVENİN SAHİBİ SİLAHSIZ GÜVENLİK

2025'in istihdam şampiyonu "Silahsız Özel Güvenlik" pozisyonu oldu. Türkiye genelinde en fazla işe yerleştirme yapılan ilk 10 meslek listesinde, silahsız güvenlik görevlileri listenin en başında yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

HER 4 KİŞİDEN 1'İ İSTANBULDA

Rakamlar gösteriyor ki Türkiye’nin güvenliği büyük oranda Marmara Bölgesi’nden soruluyor.

İstanbul: Her 4 güvenlik görevlisinden biri (yüzde 26) İstanbul’da çalışıyor.

Ankara ve İzmir: Başkent yüzde 11 ile ikinci, İzmir ise yüzde 6 ile üçüncü sırada.

Marmara Bölgesi: Toplam istihdamın yüzde 38’ini tek başına sırtlıyor.

5 MİLYAR EUROLUK EKONOMİ

Türkiye’de özel güvenlik sektörünün hacmi dudak uçuklatan 5 milyar euro seviyesine ulaştı. Avrupa genelindeki 47 milyar euroluk pazarın önemli bir oyuncusu olan Türkiye, 2025 yılında ciro bazında yüzde 4 büyüme kaydetti. Ancak 2026 yılı için uzmanlar temkinli; küresel ekonomik belirsizlikler ve bölgesel gerginlikler sektörün rotasını belirleyecek.

TEK SORUN SAYI DA DEĞİL

Sektör devasa bir hızla büyüse de temsilciler önemli bir uyarıda bulunuyor: Nitelikli personel eksikliği. Yüksek çalışan sirkülasyonu (sürekli iş değiştirme), sektörün en büyük kanayan yarası. Çözüm yolu ise net. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin tatmin edici seviyeye çekilmesi ve sosyal hakların güçlendirilmesi.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE MAAŞAR NE DURUMDA?

Türkiye genelinde özel güvenlik görevlisi maaşları çalışılan bölgeye, projenin niteliğine ve personelin silahlı/silahsız statüsüne göre değişkenlik gösterse de, İstanbul gibi büyükşehirlerdeki projelerde yol ve yemek yardımlarıyla birlikte ortalama 28.000 TL ile 35.000 TL bandından başlarken, banka veya hassas koruma gibi riskli pozisyonlarda görev yapan silahlı personellerin aylık kazançları sosyal haklarla beraber 45.000 TL seviyelerine kadar tırmanabiliyor.