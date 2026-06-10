AKP iktidarının kök aylıkları düşük tutma politikası sebebiyle milyonlarca emekli bu yıl temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammından faydalanamama riskiyle karşı karşıya.





MECLİS'İN CANI İSTEMEZSE EMEKLİYE SIFIR ZAM YAPILACAK



Emekli aylıklarına haziran enflasyonu ile birlikte yüzde 18’lik bir zam öngörülüyor. Ancak kök aylığı, 20 bin liralık en düşük emekli aylığının altında kalan yaklaşık 4 milyon emekli, bu yüzde 18’lik zamla 20 bin lirayı aşamadığı için zam alamayabilir.







Örneğin kök aylığı 17 bin lira olan bir emekli, Hazine desteği ile 20 bin lira maaş alıyor. Temmuzda netleşecek olan yüzde 18 civarındaki enflasyon farkını aldığında kök maaşı 20 bin 60 liraya tırmanacak ve yalnızca 60 lira zam almış olacak.



Kök maaşın değişmesi için Meclis'in Genel Kurulda yeni bir yasa teklifini kabul etmesi gerekiyor. Temmuz ayında tatile girmesi planlanan Meclis'in emekli zammı için tatili erteleyip ertelemeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.