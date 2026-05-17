Bahar mevsimiyle birlikte artan polenler, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklığa neden oluyor. Uzmanlar, halk arasında yaygın olan "gözü çayla yıkama" veya "kolonya sürme" gibi yöntemlerin kalıcı hasarlara davetiye çıkardığı konusunda uyarıyor. Gözlerinizde kaşıntı başladığında eliniz hemen buzdolabındaki çaya gidiyorsa bir kez daha düşünün. Göz hastalıkları kliniklerine başvuran hastaların çoğunun, yanlış müdahaleler nedeniyle şikayetlerini daha da kötüleştirdiği görülüyor.

BİLİNÇSİZ MÜDAHALE GÖZDE KALICI HASARA NEDEN OLUYOR

Birçok kişi gözdeki kaşıntıyı dindirmek için kolonya gibi alkol bazlı sıvılara veya steril olmayan çay pansumanlarına başvuruyor. Ancak bu maddeler gözün kornea tabakasında tahrişe, şiddetli kuruluğa ve hatta görme kayıplarına yol açabilecek enfeksiyonlara neden olabiliyor. Basit bir alerjiyi kendi başınıza tedavi etmeye çalışırken, kalıcı bir görme sorunuyla baş başa kalabilirsiniz.

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız bahar ayları sizin için biraz daha zorlu geçebilir. Polenler, lenslerin üzerine çok kolay yapışır ve temizlenmesi oldukça güçtür. Bu durum, gözünüzdeki alerjik reaksiyonu tetikleyerek süreci daha sancılı hale getirir. Uzmanlar, polen mevsimi boyunca lens yerine gözlük tercih edilmesinin göz sağlığı için çok daha güvenli olduğunu belirtiyor.

EKRAN BAŞINDA GÖZ KIRPMAYI UNUTMAYIN

Günümüzün vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar da alerjinin en büyük suç ortağı. Ekrana uzun süre bakmak, normalde yapmamız gereken göz kırpma sayısını yarı yarıya düşürüyor. Göz kırpmayınca göz yüzeyi kuruyor ve havadaki polenlere karşı çok daha savunmasız hale geliyor. Gözlerinizi korumak için:

-Ekran karşısında çalışırken bilinçli olarak sık sık göz kırpın.

-Hafif şikayetlerde temiz bir havluyla yapılan soğuk kompres rahatlama sağlayabilir.

-Yeterli gelmediğinde eczanelerden temin edilebilecek suni gözyaşı damlalarıyla gözü nemli tutun.

VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA DANIŞIN

Gözlerinizdeki kaşıntı ve sulanma günlük hayatınızı etkilemeye başladıysa, görmede bulanıklık veya şiddetli batma hissi varsa "geçer" diye beklemeyin. Doğru damla ve tedavi yöntemi için vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak, gözünüzü gelecekteki büyük risklerden koruyacaktır.