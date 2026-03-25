Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir tıkanıklığın küresel ilaç tedarik zincirini koparma noktasına getirmesi endişe yaratıyor. Uzmanlar, uzun süreli bir krizin ABD ve küresel ölçekteki ilaç stoklarını tüketebileceği konusunda uyarırken; Romanya Sağlık Bakanlığı, olası bir kıtlığın önüne geçmek için acil durum 'İzleme ve Kontrol Grubu' kurduğunu açıkladı.

Hayati ilaçların üretiminde dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Hindistan'ın lojistik altyapısı doğrudan Hürmüz Boğazı'na bağlı. Finlandiya merkezli RELEX Solutions'ın Başkan Yardımcısı Rohit Tripathi, yaklaşan tehlikenin boyutlarını şu verilerle açıklıyor:

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan yaygın ilaçların yaklaşık %47'si Hindistan'da üretiliyor, ancak Hindistan, petrol ihtiyacının %40'ını Hürmüz Boğazı üzerinden karşılıyor.

Daha da önemlisi, ilaç üretimi için Çin'den gelen kimyasal bileşenler ve aktif maddeler, Hindistan'a ulaşmadan önce genellikle Dubai veya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki diğer Körfez lojistik merkezlerinde toplanıyor. Boğazın kapanması, bu hayati kimyasalların akışını tamamen durdurabilir.

AVRUPA ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMEYE BAŞLADI

Küresel piyasalardan gelen bu alarm zillerinin ardından Avrupa ülkeleri harekete geçmeye başladı. Romanya Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreteri Alexandru Rogobete, ülkede şu an için aktif bir ilaç krizi yaşanmadığını vurgulasa da, dış gelişmeleri göz ardı etmenin "sorumsuzluk" olacağını belirterek özel bir 'İzleme ve Kontrol Grubu' kurduklarını duyurdu.

Rogobete, "Son yılların deneyimi bize açıkça gösterdi ki, geç tepki vermek hem hastaların tedaviye erişiminde hem de sistemin istikrarında ağır bedellere yol açıyor" diyerek riskleri önceden tahmin etmenin önemine dikkat çekti.

Romanya Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve lojistik/yakıt maliyetlerinin fiyatlara etkisini de inceleyecek olan bu teknik grubun ana faaliyet alanları şunlar olarak belirlendi:

Günlük Stok Takibi: Özellikle tedarikinde aksama riski bulunan kritik ilaçların stoklarının günlük olarak izlenmesi.

Veri Merkezi Kurulması: Tüketim ve bulunabilirlik verilerinin merkezileştirilerek zafiyetlerin erken tespiti.

Alternatif Rotalar: Yasal çerçeveye uygun olarak alternatif tedarik kanallarının ve yeni rotaların belirlenmesi.

Stratejik Dağıtım: Gerekli durumlarda, tedarikin sürekliliğini sağlamak amacıyla ilaçların ülke içinde yeniden dağıtımı (redistribüsyon).

Kriz İletişimi: İlgili kurumlar ve piyasa aktörleriyle sürekli koordinasyon sağlanması, kritik durumlarda erken uyarı sisteminin devreye sokulması ve sağlık profesyonellerine alternatif tedavi yöntemlerinin hızla iletilmesi.

Bakanlık yetkilileri, atılan bu adımın sağlık sistemini istikrarlı tutmak için atılmış "sorumluluk sahibi bir karar" olduğunun altını çiziyor.