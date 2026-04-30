TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak sahibi olamayan vatandaşlara yönelik para iadesi işlemleri gerçekleştirildi. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin liralık ücretler, başvurunun yapıldığı banka üzerinden iade edildi.

Vatandaşlar, iadelerinin hesaplarına geçip geçmediğini internet bankacılığı, mobil uygulama veya ATM kanalları üzerinden sorgulayabiliyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIYOR?

TOKİ başvuru bedelleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden geri alınıyor. Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapan vatandaşlar, iade işlemlerini dijital platformlardan takip edebiliyor.

Halkbank üzerinden başvuru yapan kişiler, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden “Sözleşmeler ve Formlar” bölümüne girerek “TOKİ Başvuru İadesi” ekranından işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve telefon doğrulaması yapıldıktan sonra, iade tutarı IBAN bilgisi girilerek kişisel hesaba aktarılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN İADE NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların iadeleri çoğu durumda doğrudan hesaplara yatırılıyor. Ancak hesabına ödeme geçmeyen kişiler, internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden “Ödemeler” ve “TOKİ” sekmesini kontrol ederek iade durumunu görüntüleyebiliyor.

Ayrıca Ziraat Bankası ATM’lerinde yer alan “Kartsız İşlem” menüsü üzerinden de iade tutarı çekilebiliyor.

VATANDAŞLAR DİJİTAL KANALLARA YÖNELİYOR

Banka şubelerinde yoğunluk oluşmaması amacıyla iade işlemleri ağırlıklı olarak dijital platformlar üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle vatandaşların mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden işlem yapmaları öneriliyor.