Mutfak dolaplarının tozlu raflarında yıllardır fark edilmeden duran eski Pyrex cam kaplar, günümüzde antika piyasasının en şaşırtıcı yatırım araçlarından birine dönüştü. Özellikle 1950’li ve 1980’li yıllar arasında üretilen, üzerinde çiçek ve geleneksel desenlerin bulunduğu bu mutfak gereçleri, dudak uçuklatan rakamlara el değiştiriyor.

Uzmanlar tarafından kondisyonu yüksek ve nadir olarak nitelendirilen bazı vintage modellerin fiyatı 1.400 Euro seviyesine ulaşırken, bu rakam günümüz kuruyla yaklaşık 74 bin TL’ye denk geliyor.

Koleksiyoncuların radarında olan Pink Daisy, Butterprint ve Colonial Mist gibi özel seriler, üretimlerinde kullanılan "opalin" cam tekniği ve zahmetli serigrafi yöntemleri nedeniyle büyük ilgi görüyor.

FİYATI 480 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Piyasada daha yaygın bulunan başlangıç seviyesi vintage parçalar bile 50 Euro yani yaklaşık 2.670 TL civarında bir bedelle alıcı bulabiliyor. Bu durum, günlük bir mutfak eşyasının zaman içerisinde nasıl ciddi bir ekonomik değere sahip olabileceğini kanıtlarken, dünya çapında ses getiren "First Green Fern" gibi çok nadir setlerin fiyatı 9.000 Euro’yu aşarak yaklaşık 480.600 TL gibi bir servet değerine ulaşabiliyor.

Dolayısıyla, aile yadigarı olarak görülen ve sıradan bir saklama kabı sanılan birçok parça, bugün aslında mutfaktaki saklı birer hazine niteliği taşıyor.