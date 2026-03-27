Teknoloji devi Apple, son aylarda çift SIM kartlı iPhone kullanıcılarını tedirgin eden ve cihazların gece yarısı kendi kendine arama yapmasına neden olan ilginç bir hatayı giderdiğini duyurdu.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu durum, özellikle cihazların şarjda olduğu saatlerde beklenmedik iletişim kazalarına yol açarak teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

CİHAZI UZUN SÜRE BIRAKINCA ARAMA YAPIYOR

Teknoloji medyasından techturco'da yer alan habere göre, söz konusu hata, iOS 26 işletim sistemini kullanan ve çift hat barındıran cihazlarda meydana geliyordu.

Kullanıcı bir telefon numarasına tıkladığında ekranda beliren "hat seçimi" penceresine yanıt vermeyip cihazı uzun süre boşta bıraktığında, sistemin otomatik olarak dış aramayı başlattığı saptandı. Apple yetkilileri, sorunun varlığını kabul ederek bu durumun yalnızca bir numara üzerinden arama isteği başlatıldıktan sonra yaşandığını vurguladı.

GÜNCELLEMEYİ VAKİT KAYBETMEDEN YÜKLEYİN

Şirketten yapılan resmi açıklamada, kullanıcıların kâbusu haline gelen bu hatanın iOS 26.3 sürümüyle birlikte tamamen çözüldüğü teyit edildi. Sorunun kalıcı olarak ortadan kalkması ve cihaz güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla, kısa süre önce yayınlanan iOS 26.4 güncellemesinin de vakit kaybedilmeden yüklenmesi tavsiye ediliyor.