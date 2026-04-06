Bir süredir birlikte olan Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar cephesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Evlilik beklentisi konuşulurken gelen bu gelişmenin ardından dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, oyuncunun mobil bankacılık hesabından bilgisi dışında birden fazla para transferi yapıldı. Milyonları bulduğu öne sürülen işlemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte taraflar arasında kriz yaşandığı ileri sürüldü.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATIYOR

Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Şahinkaya’nın, yaşananların ardından hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı iddia edildi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Baturalp Bekar şu sözleri söyledi: ''Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim.

Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir.





Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik geçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim. ''