Kamu görevlileri ve memur emeklileri, her yıl olduğu gibi Ocak ve Temmuz dönemlerinde yapılan maaş düzenlemelerine odaklandı.

2026 yılının ilk çeyreğine dair tüketici fiyat endeksi verilerinin netleşmesiyle birlikte, Temmuz ayında uygulanacak artış oranının ilk yarısı şekillendi.

Mevcut verilere göre, toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaba katıldığında, üç aylık dönem itibarıyla memur maaşlarında %6,07 oranında bir artış kesinleşmiş durumda.

ENFLASYON RAKAMLARI VE MAAŞ FARKI HESAPLAMASI

TÜİK’in Mart ayı raporuna göre, yıllık enflasyon %30,87, aylık artış ise %1,94 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında yılın ilk üç ayı için kümülatif enflasyon artışı %10,04 seviyesine ulaştı.

Memur ve emeklilerin maaş hesaplamasında;

Ocak ayındaki toplu sözleşme zammı,

Oluşan enflasyon farkı,

Temmuz ayında uygulanacak olan %7’lik yeni toplu sözleşme zammı belirleyici olacak.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE TAHMİNLER

Ocak 2026 döneminde yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL seviyesine, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 888 TL’ye yükselmişti.

Temmuz ayında açıklanacak nihai oranlar; öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi farklı meslek gruplarının maaş tablolarını yeniden belirleyecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının alacağı net fark ortaya çıkacak.

KESİN ORANLAR 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Maaşlara yapılacak zam oranının tam olarak belirlenebilmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK, Haziran ayı rakamlarını 3 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Bu tarihten itibaren, altı aylık toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan haklar birleştirilerek yeni maaşlar bordrolara yansıtılacak.

2026 MEVCUT MAAŞ TABLOSU

Unvan Mevcut Maaş (Ocak-Haziran)

En Düşük Memur Maaşı - 61.890 TL

En Düşük Memur Emekli Aylığı - 27.888 TL

Temmuz Toplu Sözleşme Zammı - %7

Kesinleşen 3 Aylık Fark - %6,07