Otomobil merakıyla sık sık adından söz ettiren Burak Özçivit, milyonluk aracını modifiye ettirmek için Maslak’taki Sanayi Sitesine gitti. Ünlü oyuncunun lüks otomobilini ustalara emanet etmesi yeniden gündem yarattı.

30 MİLYONLUK ARACINA MODİFİYE

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; Özçivit’in, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı yaklaşık 30 milyon değerindeki spor aracının iç dizaynını tamamen kendi zevkine göre yenilettiği öğrenildi. Araçtaki tüm değişim sürecini yakından takip eden oyuncu, detaylarla bizzat ilgilendi.

CİPİNE LPG TAKTIRMIŞTI

Daha önce 2011 yılında cipine LPG taktırmasıyla dikkat çeken Özçivit’in, aradan geçen yıllara rağmen alışkanlıklarından vazgeçmediği görüldü. Ünlü oyuncunun yine aynı ustalarla çalışmayı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.