Mutfak veya banyo duvarında aniden beliren koyu bir leke, çoğu zaman "sadece nem" denilerek geçiştirilir, ancak bu durum, basit bir yoğuşma olabileceği gibi, duvarın arkasında sinsi bir su kaçağının da habercisi olabilir. Mimarlar, pahalı cihazlara yatırım yapmadan önce, mutfağınızdaki alüminyum folyo ile bu gizemi çözebileceğiniz profesyonel bir yöntem öneriyor.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden mühendis Mohamad Kharseh ve ekibinin yapı bilimi çalışmalarına dayanan bu yöntem, nemin kaynağını "izole ederek" tespit etmeyi amaçlıyor. Alüminyum folyo, duvarın küçük bir bölgesini hava akışından tamamen kopartarak nemin nereden sızdığını açıkça ortaya koyuyor.

Adım adım uygulama: 48 saatte sonuç alınıyor

Testi gerçekleştirmek için sadece alüminyum folyo, güçlü bir bant ve kuru bir bez yeterli:

Hazırlık: Şüpheli lekeyi bir bezle tamamen kurulayın.

Uygulama: Yaklaşık 30 cm çapındaki bir folyo parçasını lekenin üzerine yapıştırın. Kenarlarını bantla öyle sıkı kapatın ki altına hava sızmasın.

Bekleme: 24 ila 48 saat boyunca folyoya dokunmayın.

Kontrol: Süre dolduğunda folyoyu kaldırın ve nemin hangi tarafta biriktiğine bakın.

Folyoyu kaldırdığınızda karşınıza çıkan manzara, atacağınız adımı belirleyecektir:

Tesisat sızıntısı oluk probleminin işareti

Folyonun duvara bakan tarafı ıslaksa: Su, duvarın içinden geliyordur. Bu, ciddi bir tesisat sızıntısı, çatı akması veya oluk problemine işarettir. Bir uzmandan yardım almanız gerekir.

Folyonun odaya bakan tarafı ıslaksa: Sorun yoğuşmadır. İçerideki nemli hava, soğuk duvarla temas edince sıvılaşmaktadır. Havalandırmayı artırmak çözüm olabilir.

Her İki Taraf da Islaksa: Hem içeride nem dengesi bozuktur hem de duvarın içinde aktif bir sızıntı mevcuttur.

Küf tehlikesi 48 saatte başlıyor

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), nem kontrolünün sadece estetik değil, bir sağlık meselesi olduğunu vurguluyor. Nemli alanlar 24-48 saat içinde kurutulmazsa, küf oluşumu kaçınılmaz hale geliyor. Küf; astım, alerji ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilen gizli bir düşmandır.

Eğer duvarınızda tebeşirsi beyaz bir toz (efloresans) görüyorsanız veya boya kabarmaya başladıysa, folyo testi sonucunu beklemeden bir nem kontrol uzmanı çağırmanız sağlığınız ve evinizin güvenliği için kritiktir.