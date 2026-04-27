Gazeteci ve yazar Mine Gökçe Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "kripto kılıç arığı" ifadelerini kullandı.



Kırıkkanat, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yayımladığı yazıda, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tartışmalı paylaşımla ilgili bir özür metni kaleme aldı. Yazar, söz konusu paylaşımını açıkça bir "hata" olarak değerlendirdi.



'NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM'



Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Öğrenci Andı'nın kaldırılması sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirmek istediğini ve bu sırada Kılıçdaroğlu'nun soyadından yola çıkarak "kılıç artığı" ifadesini kullandığını açıkladı. Ancak bu ifadenin tarihte yaşanan katliamlarla bir ilgisi olduğunu bilmediğini itiraf etti. Uyarılar üzerine hatasını fark edip paylaşımını hemen sildiğini belirten yazar, tamamen kendisini bağlayan bu hatanın hem şahsına hem de temsil ettiği Cumhuriyet gazetesine yönelik haksız ve acımasız bir karalama kampanyasına dönüştüğünü ifade etti.



'ALEVİ KÜLTÜRÜNE SAYGIM SONSUZ'



Aleviliğin Türk toplumunda en çok saygı duyduğu inanç ve kültürlerden biri olduğunu, hatta kendi yakın akrabaları arasında da Alevilerin bulunduğunu vurgulayan Kırıkkanat; Alevilerin yaşadığı zorluklar üzerine bugüne kadar pek çok yazı, makale ve kitap kaleme aldığını hatırlattı. Kendi okur kitlesinin, onun asla inanç veya mezhep üzerinden ayrımcılık yapmayacağını çok iyi bildiğini belirten Kırıkkanat, yine de bu paylaşımıyla yanlış bir izlenim bıraktığı okurlarından ve zor durumda bıraktığı gazete çalışanlarından bir kez daha özür diledi.



