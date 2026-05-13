Zonguldak’ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, öğle saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan B.A.’ya, S.U. yönetimindeki 67 M 0139 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, minibüsün tekerleğinin altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan kaza, bölgede seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

