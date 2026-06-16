Cengiz Karagöz



Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’te ölmesinden sonra oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ve Mübarek Elhüseyni arasında miras ve liderlik kavgası çıkmıştı. Kardeşlerin kavgası sürerken, Mübarek Elhüseyni’ye yakın isimler tarafından “Gucdevan Vakfı” adıyla yeni bir vakıf kuruldu.





LİDERLİK MÜCADELESİ VAKIFLARA TAŞTI



1100’lü yıllarda yaşayan Nakşibendi tarikatı liderinin adını taşıyan vakfın kuruluş sermayesinin 500 bin lira olduğu belirtildi. Vakfın amacı “yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle insanlığa hizmet etmek” olarak tanımlandı. Yeni vakıf, Menzil’deki liderlik mücadelesinin vakıflar aracılığıyla da sürdüğüne işaret etti.





