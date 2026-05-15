İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bir süredir durağan seyreden süreç yeniden hız kazandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve diğer güvenlik birimlerinden oluşan bir heyetin Kandil ile temas halinde olduğu, örgütten silah bırakmaya ilişkin somut bir takvim ve yol haritası istendiği aktarıldı. Bu çerçevede, bir hafta ila 10 gün içinde örgütün hazırlayacağı yol haritasının ortaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu yol haritasında, örgüte ait mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik envanter ile zaman planının da yer alacağı belirtildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından güvenlik bürokrasisinin bu planı alarak Türkiye’ye döneceği, ardından hükümetin hazırladığı takvimle örgütün sunduğu planın karşılaştırılacağı kaydedildi.

'FERMUAR SİSTEMİ'

Haberde, eşleştirme sürecinde ortak noktaların belirleneceği, uygulanabilir taleplerin tespit edileceği ve ardından “fermuar sistemi” olarak ifade edilen yöntemle adım adım ilerleme sağlanacağı belirtildi. Ayrıca İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de güvenlik bürokrasisinin üst düzey temaslar yürüttüğü, silah bırakma süreci ve buna eşlik edecek yasal düzenlemelerin ele alındığı öne sürüldü.

'TÜRKİYE'YE DÖNENLER İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK'

AKP kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde ise, hükümetin idari ve yasal hazırlıklarını tamamladığı, sürecin cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve düzenlemelerle ilerleyeceği ifade edildi. Örgüt üyelerinin durumuna göre farklı prosedürlerin uygulanacağı; Irak’ta kalanlar veya silah bırakarak Suriye’de kalmak isteyenlerin bulundukları ülkelerin hukukuna tabi olacağı, Türkiye’ye dönenler için ise gerekli adımların atılacağı kaydedildi.