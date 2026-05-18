Dünya genelinde 63 ülkede IKEA markasının lisans haklarını elinde bulunduran ve ürün tedarik süreçlerini yöneten Inter IKEA, küresel çapta bir küçülme operasyonu başlattı. Artan maliyetler ve ABD tarafından uygulanan gümrük vergileri nedeniyle kar marjı daralan şirket, verimliliği artırmak için toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne tekabül eden 850 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

ŞEHİR MERKEZİNE ODAKLANMA SÜRECİ

IKEA, son dönemde gelenekselleşmiş şehir dışı dev mağaza konseptinden, tüketicilere daha yakın olan kompakt şehir merkezi mağazalarına geçiş yapıyor. Şirket yönetimi, bu stratejik değişiklikle hem müşteri trafiğini artırmayı hem de operasyonel giderleri kısarak bu tasarrufu etiket fiyatlarına yansıtmayı amaçlıyor.

Inter IKEA Finans Direktörü (CFO) Henrik Elm, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha çevik bir yapıya kavuşmamız, karar alma süreçlerini hızlandırmamız ve enerjimizi temel önceliklerimize odaklamamız gerekiyor."

SAVAŞIN ETKİSİYLE TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞTÜ

Şirket yönetiminden yapılan değerlendirmelere göre halihazırda zayıf seyreden tüketici güveni, bölgedeki jeopolitik gerilimler ve İran savaşı ile birlikte ciddi bir darbe aldı. Savaşın etkisiyle fırlayan akaryakıt fiyatları hanehalkı bütçelerini sarsarken mobilya ve ev dekorasyonu gibi temel ihtiyaç dışı harcamalar ertelenmeye başlandı.

CFO Elm alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, "Tüketicilerin IKEA ürünlerine ulaşabilmesi için fiyatları aşağı çekme kabiliyetimiz her zamankinden daha kritik. Ancak maliyet tabanınız çok yüksekse bunu başaramazsınız" dedi.

İSVEÇ'TEKİ ANA MERKEZ DE ETKİLENECEK

İşten çıkarmaların 300’ü, markanın 1943 yılında temellerinin atıldığı İsveç'in Almhult kentindeki ana merkezde gerçekleşecek. Bu hamle, hem Inter IKEA hem de markanın en büyük franchise ortağı olan Ingka Group’un geçen yılki satış düşüşlerinin ardından yönetici kadrolarında yaptığı değişikliğin ardından geldi.

Ingka Group da geçtiğimiz mart ayında 800 ofis çalışanının işine son verileceğini açıklamıştı.

5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM PLANI

Küçülme haberlerine rağmen IKEA'nın en büyük mağaza işletmecisi olan Ingka Group, büyüme hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2024-2026 dönemini kapsayan süreçte yeni mağaza açılışları ve mevcut noktaların modernizasyonu için 5 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca dev mağazaların bir bölümünün diğer markalara kiralanması gibi yeni gelir modelleri de test ediliyor.