Profesyonel müzik hayatına 2009 yılında yayımladıkları "Perili Sirk" albümüyle adım atan ve 2016 yılında dağılma kararı alan Model grubu, uzun bir aranın ardından tekrar birleşti. Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen geri dönüş turnesi kapsamında grup, 16 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
İstanbul Ataköy Marina Arena'da gerçekleştirilen konserde, grubun orijinal kadrosunda yer alan solist Fatma Turgut, bas gitarist Can Temiz ve gitarist Okan Işık tam kadro olarak sahnede yer aldı. Dağıldıkları dönemden bu yana ilk kez İstanbul'da ortak performans sergileyen ekip, eski albümlerinde yer alan popüler rock şarkılarını seslendirdi.
Ataköy Marina Arena'da gerçekleştirilen açık hava konserine binlerce kişi yağmurlu havaya rağmen katılım sağladı. Alanı tamamen dolduran kalabalık, grubun eski albümlerinde yer alan popüler rock şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca yaşanan yoğun coşku, grubun sahne performansıyla birleşerek uzun süre sonra gerçekleşen İstanbul buluşmasında zirveye ulaştı.
Model grubunun 10 yıl sonra çıktığı yeniden birleşme turnesinin ilk ayağı, 15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilmişti. İzmir konserinin hemen ardından İstanbul etabını tamamlayan grup, turne takvimi doğrultusunda bir sonraki performansını 22 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da sergileyecek.
