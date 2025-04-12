Nisan ayının ortasında, Türkiye genelinde beklenen bahar havası yerini serin ve yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için ülkenin büyük bir kısmını kapsayan önemli hava durumu uyarılarında bulundu.

Yetkililer, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağını açıkladı. Özellikle Trakya, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

YAĞMURLA GELEN SOĞUK: ÜÇ BÜYÜKŞEHİR DİKKATLİ OLMALI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 6 ila 10 derece birden düşecek. İstanbul'da bugün itibariyle yer yer kuvvetli sağanaklar görülürken, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar gerileyebilir. Uzmanlar, ani hava değişimi nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR, FIRTINA BEKLENİYOR

Ege ve Marmara bölgelerinde zaman zaman etkisini artıran rüzgar, yer yer fırtına şiddetine ulaşabilir. Açık denizlere açılacak olan balıkçılar ve denizciler için dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Özellikle kıyı kesimlerde yüksek dalga boyları ve ani rüzgarlar görülebilir.

GÜNEŞ SICAK YÜZÜNÜ NE ZAMAN GÖSTERECEK?

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, vatandaşları tekrar kışlık kıyafetlere yönlendirdi. Baharın sıcak yüzünü ne zaman göstereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.