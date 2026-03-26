Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından dans videosu büyük yankı uyandıran İranlı fenomen Moone Rahimi, bu defa farklı bir nedenle gündemde.

Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, kuzenini savaşta kaybettiğini duyurdu.

Rahimi paylaşımında, kuzeniyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı yazıyorum" notunu düştü.

İran'daki mevcut duruma yönelik sert eleştirilerde de bulunan Rahimi, özgürlüğünü, mutluluğunu ve gençliğini kaybettiğini söyledi.

ABD'ye taşındıktan sonra da huzur bulamadığını belirten Rahimi, şunları dile getirdi:

"Özgürlüğümü, mutluluğumu ve gençliğimi kaybettim. Memleketimin mahvolduğunu ve kardeşlerimin katledildiğini izliyorum."