Dünya, 2026’nın Mart ayında İran savaşının alevleriyle sarsılırken, Rusya’dan tüyler ürperten bir "stratejik analiz" geldi. Kremlin’in en sert figürlerinden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin İran operasyonlarını "tarihi bir stratejik hata" olarak nitelendirdi ve Beyaz Saray’ın bu kararın bedelini çok ağır ödeyeceğini ileri sürdü.

“ATEŞ TOPU ELLERİNİ YAKACAK!”

RIA Novosti’ye konuşan Medvedev, ABD’nin bölgedeki kontrolü tamamen kaybettiğini savunarak zehir zemberek ifadeler kullandı. Medvedev, Washington’ın içine düştüğü durumu şu sözlerle özetledi:

"ABD’nin İran eylemleri büyük bir stratejik hatadır. Washington artık bu 'ateş topunu' (fireball) kontrol edemez hale geldi. Yeni Amerikan yönetimi bu yanlış hamlenin faturasını hem ekonomik hem de siyasi olarak çok ağır ödeyecek!"

“ASIL BÜYÜK SAVAŞ YOLDA”

Orta Doğu’da barış umutlarının tamamen tükendiğini dile getiren Rus yetkili, asıl büyük çatışmanın henüz patlak vermediğini söyleyerek dünyayı uyardı. Medvedev’in "kehanet" tadındaki uyarısı uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı:

"Bölgedeki en büyük savaş henüz başlamadı. Orta Doğu, önümüzdeki yüzyıllar boyunca sönmeyecek bir istikrarsızlık ve çatışma ocağına dönüşme riskiyle karşı karşıya!"

KREMLİN’DEN ‘YÜZYILLIK KAOS’ ÖNGÖRÜSÜ

Medvedev’in bu çıkışı, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana Rusya’dan gelen en üst düzey ve en sert "resmi görüş" olarak kayıtlara geçti. 27 Mart 2026 itibarıyla sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu sözler, "Rusya da savaşa mı dahil oluyor?" sorularını beraberinde getirirken, Washington’ın bu "ateş topu" uyarısına ne cevap vereceği merak konusu.