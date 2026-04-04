Savaşın başlattığı zam dalgası tsunamiye dönüşüyor. Salı günü 2 lira 52 kuruşluk zammın ardından 80 TL'yi aşan motorine eşi benzeri görülmemiş bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; hem Brent petrol hem de döviz kurunun mevcut seyri doğrultusunda motorine 7 lira 65 kuruş bir zam daha geliyor. Öte yandan bu tarihi zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ileri sürülüyor. Tarihi zammın, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor. ZAM SONRASI OLUŞACAK OLASI TABELALAR Pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı 7,65 liralık zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşacak: İstanbul'da motorin 85.12 TL’ye, Ankara’da 86.25 TL’ye, İzmir'de ise 86,52 TL’ye çıkacak.

