Motorine, bu gece yarısı 5 TL 47 kuruşluk indirim gelmesinin ardından yarından itibaren dev zam geliyor. Cumartesi gününden geçerli 6 TL 23 kuruşluk artış yaşanacak.
Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkisiyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndan dolayı küresel petrol akışı durma noktasına gelerek fiyatlar tavan yaptı.
Trump'ın saldırıları 10 gün ertelediğini açıklamasının ardından petrol piyasasındaki dalgalanmalar da devam ediyor.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına uygulanan eşel mobil sisteminin motorin grubunda kotası doldu.
Motorine bugün gelen indirimin ardından yarından itibaren 6 TL 23 kuruşluk bir zam gelecek.
27 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.52 TL
Motorin litre fiyatı: 68.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 68.49 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.49 TL
Motorin litre fiyatı: 69.76 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.76 TL
Motorin litre fiyatı: 70.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL