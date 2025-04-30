Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına, Başkan Ali Koç’un “Kalacak” demesine rağmen kaderinin Beşiktaş derbisine bağlı olduğu ileri sürüldü. Portekizli hoca yönetimindeki üç Galatasaray maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasını da kaybetmişti.

TÜM DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Pazar günü Kadıköy’de oynanacak derbiyle kötü istatistiği bitirip, şampiyonluk iddiasını son haftalara taşımayı hedefleyen Kanarya’da aynı zamanda bu karşılaşmayla birlikte Jose Mourinho’nun geleceği de netleşecek. Galibiyet halinde Portekizli çalıştırıcıya olan güven artacak, gelecek sezon da görevine devam etme ihtimali yükselecek.

BAŞKAN MOU’NUN ARKASINDA

Olası bir puan kaybının Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki bağları koparacağı da iddialar arasında. Çünkü şu anda yönetim içinde olan bir grup gelecek sezon için Türk teknik adamla çalışmaları gerektiğini savunuyor. Ancak Başkan Ali Koç ve diğer yöneticiler hâlâ Mourinho’nun arkasında. Beşiktaş mağlubiyetiyle muhalif grubun elinin güçleneceği ve ayrılık ihtimalinin artacağı belirtiliyor.