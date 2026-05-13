Real Madrid’in teknik direktörü olması beklenen Mourinho Osimhen’e kancayı taktı.. Fransız medyasına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran haberlere göre; Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen Osimhen'i takımda tutmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için yalnızca 150 milyon Euro civarında astronomik seviyede bir teklifin masaya konması gerektiği belirtildi.