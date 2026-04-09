Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içerisinde düşerek 20 askerimizin şehit olmasına neden olan C-130 uçağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır. Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda da, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir." denildi.



'OLAY ANİDEN GELİŞTİ'



Açıklamada, "Kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir."ifadelerine yer verildi.



