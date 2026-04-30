Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yaşananlara tepki gösteren MSB, şu açıklamayı yaptı:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Gazze'ye gitmek için yola çıkan Sumud Filosu yolcularından 18 Türk aktivistin alıkonulduğu öğrenilmişti.



