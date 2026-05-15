Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında bir kez daha mucizeye imza atıp, Fırtına’yı Türkiye Kupası’nda finale taşıyan kiralık yıldızı Ernest Muçi’nin bonservis bedeli için Beşiktaş’la pazarlık yapıyor. 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu çok bulan bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan ciddi indirim talep etti. Beşiktaş ise bu talebe sıcak bakmadı. Trabzonspor’un ekonomik nedenlerle hem bonservis hem de maaşta indirim aradığı bildirildi. Pazarlıklarda Muçi’nin yıllık maaşının da 2 milyon Euro net artı 1 milyon Euro performans bonusu seviyesinde konuşulduğu belirtiliyor. Muçi Trabzonspor’da kalma yanlısı bir tutumda.