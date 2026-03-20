İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hamaney paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

- İran, düşmanın düşündüğünden çok daha güçlü. Düşman, halkın İslam rejimini bir iki gün içinde devireceğini sanıyordu. Halkımız düşmanın kötü niyetli medya kampanyalarına karşı dikkatli olmalıdır.

- Türkiye ve Umman'a yapılan saldırılar İran ordusu tarafından gerçekleştirilmemiştir.

- Bu saldırılar, Siyonist düşmanın komşu ülkelerle ilişkileri bozmak amacıyla uyguladığı sahte bayrak taktiğinin bir parçasıdır ve benzer durumlar diğer ülkelerde de yaşanabilir.