Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde önceki gün görülen Osman Kavala davasının detayları dün ortaya çıktı. AİHM’nin temyiz organı olan 17 yargıçlı Büyük Dairesi’ndeki duruşmada Türkiye’yi Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Ali Emrah Bozbayındır ile Adalet bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullan Aydın Savundu. Dekan Bozbayındır, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla müebbet hapse mahkum edilen ve 8 yıl 5 aydır Silivri’de yatan Osman Kavala hakkındaki hükmün neden kesildiğini şöyle açıkladı:

“Yerel mahkemeler mevcut davada başvurucuyu (Osman Kavala) sadece tuzlu poğaça dağıttığı için mahkum etmemiştir. Onu mahkum etmişlerdir çünkü Yargıtay’ın metodolojisinin gerektirdiği şekilde deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tutarlı bir operasyonel yönelim ortaya çıkmıştır.”

Ali Emrah Bozbayındır

‘ALO’ DEMEK TALİMATMIŞ

“Sonuç olarak başvurucunun iddialarının aksine suçun yasal unsurları ve mahkumiyetin temeli yeterince öngörülebilir durumdadır. Poğaçalar şiddetli kargaşa sırasında koordinasyon noktalarında dağıtılmıştır. Toplantılar gerilimi tırmandırmak için yapılan planlama seanslarıdır. Telefon görüşmeleri diğer suç ortaklarına ve aracılara verilen talimatlardır. Bu bağlamda Gezi protestoları bir ayaklanma hareketidir. Kollektif bir suçtur. Teşebbüs aşamasında tamamlanmış sayılır.”

Dekanın bu savunması sosyal medyada, “Türkiye, Kavala’nın koordinasyon noktalarında da olsa Gezi Parkı’nda tuzlu poğaça dağıttığı için müebbet hapse çarptırıldığını kabul etmiş” diye yorumlandı.