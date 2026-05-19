İngiliz restoran devi Tortilla Mexican Grill, Fransa operasyonlarında yaşanan 2,5 milyon sterlinlik devasa bir muhasebe hatasıyla sarsıldı. Şirketin kâr-zarar tablolarına yansıtılmayan bu giderlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Londra piyasalarında işlem gören hisseler bir anda %12 değer kaybederek 64 pence seviyesine kadar geriledi.

MUHASEBE HATASI ZARARA SOKTU

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Fransa pazarındaki harcamaların gider olarak kaydedilmemesi, 2025 yılı kâr rakamlarının olduğundan çok daha yüksek görünmesine yol açtı. Bağımsız denetçilerin incelemeleri sürerken, bu finansal boşluğun şirketin kredi veren kuruluşlarla yaptığı borç anlaşmalarını da tehlikeye attığı belirtiliyor. Mevcut kredi şartlarının ihlal edilmiş olma ihtimaline karşı yönetim, kreditörlerle feragat anlaşması masasına oturdu.

FRANSA OPERASYONLARI MERCEK ALTINDA

Yaşanan krizin ardından radikal kararlar alan Tortilla Mexican Grill, Fransa’daki mali kontrol mekanizmalarını tamamen yenileyeceğini duyurdu. Şirket, maliyetleri dizginlemek ve operasyonel verimliliği sağlamak amacıyla Fransa’daki bazı restoranlarını kapatma yoluna gidiyor. Geçen yılın ilk yarısını 2,3 milyon sterlin vergi öncesi zararla kapatan grup, bu yeni hatanın etkilerini minimize etmek için yoğun bir strateji değişikliğine gidiyor.

Hisselerdeki sert düşüşe rağmen, Tortilla’nın yıl başından bu yana sergilediği performansın hâlâ %25 civarında primli seyretmesi dikkat çekiyor. Ancak piyasa uzmanları, kreditörlerle yapılacak görüşmelerin ve Fransa'daki küçülme operasyonunun şirketin gelecekteki finansal sağlığı açısından belirleyici olacağını vurguluyor.