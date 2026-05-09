Kanada’nın Britanya Kolombiyası eyaletinde yer alan Cumberland kasabası, geçmişin tozlu kömür madenlerini geleceğin temiz enerji kaynağına dönüştürerek tüm dünyaya ilham veren bir dönüşüm hikayesine imza attı.

Kapanan madenlerin toplulukta bıraktığı ekonomik ve sosyal boşluk, Victoria Üniversitesi’nin öncülüğündeki Topluluk Enerji Dönüşümünü Hızlandırma (ACET) girişimi sayesinde sürdürülebilir bir umuda evriliyor.

Bu devrim niteliğindeki projenin kalbinde, terk edilmiş maden kuyularında biriken yeraltı suyunun eşsiz bir jeotermal kaynağa dönüştürülmesi yatıyor.

Tünellerdeki sıcaklık binaları ısıtacak

Yer altındaki bu su, derin tünellerin sağladığı doğal izolasyon sayesinde kışın havadan daha sıcak, yazın ise daha serin kalma eğilimi gösteriyor. Bilim insanları ve mühendisler, bu sabit sıcaklık farkını gelişmiş ısı pompalarıyla birleştirerek binaları minimum emisyonla ısıtıp soğutabilen dev bir "yeraltı ısı eşanjörü" tasarlıyor.

Belediye Başkanı Vickey Brown’un ifadesiyle bu proje, Cumberland’ın endüstriyel mirasını silmek yerine, o eski "atıkları" tertemiz bir geleceğe yakıt yaparak kasabanın kimliğini yeniden inşa ediyor.

Cumberland’ın altını bir ağ gibi saran ve toplamda 16 milyon ton kömürün çıkarıldığı eski tüneller, artık sadece jeolojik birer hatıra değil, kentsel dönüşüm alanlarından belediye binalarına, sosyal konutlardan sanayi bölgelerine kadar geniş bir alana hizmet verecek devasa bir enerji koridoru olarak görülüyor.

Sadece elektrik faturaları düşmeyecek

Jeologların titiz çalışmalarıyla haritalanan bu yeraltı ağı, özellikle seralar ve gıda işleme tesisleri gibi yüksek enerji tüketen işletmeler için Cumberland’ı yeni bir cazibe merkezi haline getirme potansiyeli taşıyor.

Proje sadece enerji faturalarını düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda karbon salınımını neredeyse sıfıra indirerek iklim değişikliğiyle mücadelede yerel bir kahramanlık örneği sergiliyor.

Kasaba halkı ve uzmanlar, bir zamanlar tehlikeli çalışma koşulları ve çevre kirliliğiyle anılan kömür madenciliği mirasının bu denli yapıcı bir şekilde geri dönüştürülmesini büyük bir heyecanla karşılıyor.

Nanaimo ve Springhill gibi şehirlerdeki başarılı örneklerden güç alan Cumberland, geçmişin kirli mirasını toplumsal bir varlığa dönüştürerek, doğal kaynakların ve eski altyapıların yeni bir bakış açısıyla nasıl yeniden hayal edilebileceğini kanıtlıyor. Bu dönüşüm, doğayla uyum içinde çalışmanın ve topluluk ihtiyaçlarını karşılamak için geçmişin izlerini geleceğin teknolojisiyle birleştirmenin en çarpıcı modellerinden biri olarak parlıyor.