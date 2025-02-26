Oyuncu Müjde Ar ile eşi Mehmet Ercan Karakaş önceki akşam trafik kazası geçirdi. Çiftin içinde bulunduğu araç, İstanbul Etiler'de özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazanın ardından hastanede tedaviye alınan Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
"8 KEZ RÖNTGEN ÇEKİLDİ"
Müjde Ar ölümden döndükleri anları şöyle anlattı:
"Koca belediye otobüsü bizi biçti. Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş. Ölümcül bir kazayı ucuz atlattık."
"8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var."