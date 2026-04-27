Kafalar grubunun sevilen üyelerinden Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt, ikinci bebek heyecanını takipçileriyle paylaştı. Eşi Selen Özyurt akım videosu çekerken Atakan Özyurt'a müjdeli haberi verdi.

İLK ANDA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İkinci kez baba olacağını öğrenen Özyurt’un o anları, eşi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sürpriz karşısında ilk anda ne olduğunu anlamayan Özyurt’un şaşkın ve samimi tepkileri izleyenleri gülümsetti. Oğulları Aren’in de yer aldığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ

2022 yılında evlenen çift, geçtiğimiz yıl oğulları Aren’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kısa süre önce ikinci bebek müjdesini veren çift, bu kez de o özel anları takipçileriyle paylaştı.





Paylaşılan görüntülerde, sürprizden habersiz olan Atakan Özyurt’un karşılaştığı durum karşısında önce ne olduğunu kavrayamadığı, ardından ise büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.