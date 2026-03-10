Howard Sesso, Mass General Brigham’da yürütülen çalışmanın kıdemli yazarı, “Günümüzde insanların sadece daha uzun değil, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenin yollarını bulmaya ilgisi çok yüksek. Bulgular, erişilebilir ve güvenli müdahalelerin sağlıklı yaşlanmaya katkısını araştırmak için yeni fırsatlar sunuyor” dedi. Araştırma sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

Çoğu insan, özellikle iyot, E vitamini, kalsiyum ve demir gibi mikro besinleri yeterince tüketmiyor. MVM takviyeleri, temel vitamin ve mineralleri sağlayarak günlük önerilen alımı karşılamayı ve besin eksikliklerini azaltmayı amaçlıyor.

Biyolojik yaş, vücudun sağlık ve fonksiyonlarına göre ne kadar yaşlandığını gösteriyor. Bu, DNA üzerindeki metilasyon işaretleriyle ölçülüyor ve yaşlanma hızını, hücre ve organlardaki yıpranmayı takip etmeye yardımcı oluyor.

Araştırma, ortalama yaşı yaklaşık 70 olan 958 sağlıklı kişiyi kapsayan 12 haftalık bir deneme olarak yürütüldü. Katılımcılar dört gruba ayrıldı: günlük kakao özütü ve multivitamin, kakao ve plasebo, multivitamin ve plasebo, veya iki plasebo.

Sonuçlar, günlük MVM takviyesinin biyolojik yaşlanma hızını azalttığını gösterdi. Kakao takviyesinin ise test edilen biyolojik yaş göstergeleri üzerinde etkisi olmadığı görüldü. MVM kullanan katılımcılar, PCGrimAge ve PCPhenoAge göstergelerinde daha yavaş artış sergiledi. Koruyucu etkiler, başlangıçta biyolojik yaşı kronolojik yaşından yüksek olan katılımcılarda daha belirgindi.

Uzmanlar, bu bulguların daha fazla araştırmaya zemin hazırladığını ancak halk için açık klinik faydaların henüz kanıtlanmadığını belirtiyor. Carmen Romero Ferreiro, Francisco de Vitoria Üniversitesi’nden, “Bu çalışma, multivitamin takviyesinin biyolojik yaşlanmadaki potansiyel rolünü gösteriyor, ancak gözlemlenen etkiler sınırlı” dedi.

Ferreiro, multivitaminlerin sağlıklı yaşlanma stratejileri içinde tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini, tek başına çözüm olmadığını vurguladı.

Buna karşın Pilar Guallar Castillón, Madrid Özerk Üniversitesi’nden, multivitamin alımını tamamen bırakmayı tavsiye ediyor: “Meyve ve sebzeler açısından zengin sağlıklı ve çeşitli bir diyet uygulayın ve besin takviyelerine paranızı harcamayın”

Araştırma, günlük multivitamin kullanımının sınırlı da olsa biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösteriyor, ancak uzmanlar sağlıklı yaşam için dengeli beslenme ve egzersizi vurgulamayı sürdürüyor.