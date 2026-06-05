Alpler'de donmuş halde bulunan ve 1991 yılından bu yana korunan 5 bin 300 yıllık ünlü buz adam Ötzi, bilim dünyasında çığır açan yeni bir keşfe konu oldu. İtalya'daki Eurac Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mısır piramitlerinden bile daha eski bir döneme ait olan mumyanın iç organlarında, dondurucu soğuğa uyum sağlayarak hayatta kalmayı başarmış canlı mayalar tespit etti.

Bu keşif, Ötzi'nin sadece statik bir zaman kapsülü olmadığını, aksine binlerce yıllık antik mikroplarla modern organizmaların bir arada yaşadığı hareketli bir ekosistem barındırdığını ortaya koydu.

MUTFAKTA TEST EDİLDİ

Laboratuvar ortamında izole edilerek yeniden çoğaltılan bu antik mayalar, bilim insanları tarafından mutfakta test edildi. Üç aylık yoğun bir çabanın ardından araştırmacılar, Ötzi'nin sindirim sisteminden elde edilen bu özel maya ile oldukça lezzetli ve kaliteli bir ekşi mayalı ekmek pişirmeyi başardı.

Ekibin bir sonraki hedefi ise aynı mayayla antik bira üretmek. Genetik analizler, zorlu Antarktika koşullarında bile yaşayabilen bu dirençli maya türünün, Ötzi'nin ölümünün hemen ardından vücuduna girdiğini gösteriyor. Ayrıca Ötzi'nin bağırsaklarında, modern şehir insanında tamamen yok olmuş ancak günümüzde yalnızca bazı yerli kabilelerde rastlanan ve Tunç Çağı'nın yüksek lifli beslenme alışkanlıklarını simgeleyen özel bir mide bakterisine de rastlandı.

DOĞADAKİ KİMYASAL KİRLİLİĞİ GİDEREBİLİR

Bu sıra dışı keşif, ekmek yapımının ötesinde çevre teknolojileri için de büyük bir umut vadediyor. Bilim insanları, Ötzi ilk bulunduğunda mantar üremesini engellemek için vücuduna sıkılan zehirli "fenol" kimyasalının, bu gizemli maya tarafından besin olarak tüketildiğini fark etti.

Normal şartlarda toksik olan bu maddeyi ayrıştırabilen mayanın, gelecekte endüstriyel atıklarla kirletilmiş bölgelerin temizlenmesinde ve doğadaki kimyasal kirliliğin giderilmesinde devrim yaratabileceği düşünülüyor.