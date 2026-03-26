İBB soruşturması kapsamında, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutukluluğu boyunca geçen 1 yılda defalarca hastaneye sevk edildi.

Sözcü Gazetesi Muhabiri Ali Macit Silivri'den yeni bilgiler aktardı.

Tutuklu Mehmet Burak Çalığın dün gece savunmasının ardından 3 saat hastanede kaldığını aktaran Macit şu ifadeleri kullandı:

-Mehmet Murat Çalık'ın dün gece 3 saat hastanede kaldığını öğrendik. detaylarını henüz öğrenemedik.

'DOKTORLAR ELİNİZİ BİLE YIKAMAYIN DEDİ'

-Bunu Avukat Cihan Ünal'dan öğrendik.

-Hastaneyi de oradaki şartların ne kadar kötü olduğunu da gördük. İnanın doktorları daha bize orada elinizi bile yıkamayın uyarısında bulundu.