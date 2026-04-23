Türkiye'nin en büyük şirketler toplulukları arasında yer alan Yıldız Holding, mart ayında imzaladığı protokol ile sahibi olduğu Adapazarı Şeker Fabrikası'nı Bor Şeker'e devretmek için ileri düzey görüşmelere başlandığını duyurmuştu.



Yıldız Holding'in şeker sektöründen tamamen çıkışı anlamına gelen bu haberin ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde konuşlu fabrikada üretim bu hafta itibarıyla tamamen durdu.





73 YILLIK FABRİKADA ÜRETİM DURDU



Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Başkanı Sebahattin Karasakal, Dişli ailesinin sahibi olduğu Bor Şeker'in Sakarya'da yetiştirilen pancarı Niğde'ye taşıyacağını belirterek, 1953 yılında işletmeye alınan tarihi fabrikadaki üretime son verildiğini belirtti.



Halihazırda sahip olduğu şirketler nedeniyle Türkiye'nin en büyük şeker tüketicileri arasında yer alan Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası'ndaki faaliyetlerin sona ermesiyle birlikte şeker üretiminden de tamamen ayrılmış oldu.